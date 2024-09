Gruselfund in Graz: Mehrere Skelette ausgegraben

In Graz wurden kürzlich mehrere Skelette ausgegraben.

In Graz wurden kürzlich mehrere Skelette ausgegraben.

Veröffentlicht am 11. September 2024, 10:35 / ©5 Minuten

Seltene Bilder aus Graz machen gerade in den Sozialen Medien die Runde. Darauf zu sehen sind mehrere Skelette, die im Zuge von Bauarbeiten im Bereich des Taggerwerkes in der Puchstraße ans Licht kamen. Die Spekulationen zu dem Fund häufen sich. Doch was hat es damit wirklich auf sich?

Skelettfund in Graz

Ein Lokalaugenschein vor Ort zeigt tatsächlich, dass sich bei der Baustelle mehrere menschliche Skelette befinden. Auch seitens der Grazer Stadtarchäologie wird der Fund auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt. Vermutungen, wonach es sich um Skelette aus der Zeit des zweiten Weltkriegs handeln soll, konnten widerlegt werden. So sollen die Skelette bereits mehrere hundert Jahre alt sein. „Bisher ist bekannt, dass die Skelette sicher nicht aus dem 20. Jahrhundert stammen, vermutlich eher aus dem 17. Jahrhundert“, heißt es auf Anfrage seitens der Stadtarchäologie Graz. Die Entdeckung sei überraschend gewesen. Ein Archäologen-Team ist vor Ort um weitere Nachforschungen anzustellen. Ein betreffender Befund soll demnächst nähere Details bringen. Weitere Informationen folgen.

©5 Minuten | Im Zuge von Bauarbeiten wurden diese Woche in Graz Skelette ausgegraben. ©5 Minuten | Bei dieser Baustelle kam es zu dem Skelettfund. Im Zuge von Bauarbeiten wurden die menschlichen Skelette gefunden. ©5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 11:26 Uhr aktualisiert