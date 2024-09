Kommandoübergabe in Villach: Trampusch übernimmt Führung der Pioniere

Oberstleutnant Gerald Trampusch übernimmt am Freitag das Kommando über das Villacher Pionierbataillon 1.

Am Freitag, den 12. September 2024 um 11 Uhr, erfolgt beim Villacher Pionierbataillon 1 in der Rohr-Kaserne die Kommandoübergabe durch den Kommandanten der „leichten“ 7. Jägerbrigade, Brigadier Horst Hofer. Bei diesem militärischen Festakt übernimmt Oberstleutnant Gerald Trampusch das Kommando über das Bataillon von Oberst Herwig Glantschnig.

Trampusch übernimmt provisorische Leitung der „Villacher Pioniere“

Oberst Herwig Glantschnig führte seit dem Jahr 2021 das Pionierbataillon 1 in Villach. Bei zahlreichen Einsätzen im In- und Ausland, insbesondere bei Katastrophenhilfseinsätzen in ganz Österreich stellten Oberst Glantschnig und seine „Villacher Pioniere“, wie sie auch genannt werden, stets ihr Können, ihr Engagement und ihre permanente Einsatzbereitschaft unter Beweis. Oberstleutnant Gerald Trampusch wird bis zur Bestellung eines neuen Kommandanten, mit der Führung des Bataillons betraut. Zuvor war Trampusch als Leiter der Stabsabteilung 3 im Kommando der „leichten“ 7. Jägerbrigade für Ausbildung und Einsatzführung verantwortlich.

Erster Auftritt der Militärmusik Kärnten

Bei diesem militärischen Festakt kommt es auch zum ersten gemeinsamen Auftritt der Militärmusik Kärnten. Die jungen Musikerinnen und Musiker sind Anfang August bei der Militärmusik eingerückt und absolvierten dort die Grund- und Basisausbildung.