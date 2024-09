Ruderchallenge: Die „roten Teufel vom Wörthersee“ trumpften in Villach auf

Alle Rennen der 63. Internationalen Rowing Challenge am Ossiacher See in Villach wurde am Wochenende live übertragen. Die Spannung stieg schon im „A-Finale Schüler B-Einer“, als Theodor Jan Eberhart (2012) als einziger diesjähriger Kärntner seinen Indoor ÖM-Titel verteidigte. Theo gewann die 500 Meter verdient mit einer Bestzeit von 1:57:27. Schon im nächsten Lauf schaffte im „Schülerinnen B-Einer der 12-Jährigen“ Ana Pogacar (2012) mit einer Zeit von 2:05:94 den zweiten Albatriden-Sieg.

©KK Anamary Pogacar gewann im „Schülerinnen B-Einer der 12-Jährigen“.

Lob für die Klagenfurter Nachwuchsarbeit

Der Moderator bezeichnete zum Ausdruck des Respektes die Klagenfurter Albatriden als die „roten Teufel vom Wörthersee“ und lobten die hervorragende Nachwuchsarbeit, die nun erste Früchte trägt. Marlene Mikosch und Felicitas Rainer konnten sich in Renngemeinschaft mit den Zwillingsschwestern Schalk vom VST Völkermarkt den 3. Platz holen. Ella Leitner arbeitet sich kontinuierlich an die österreichische Spitze im „Juniorinnen B-Einer“ vor und wurde mit dem 2. Platz im Finale B die zweitbeste Österreicherin bei dieser Regatta. Mit oben genannten Erfolgen zeigt der RV Albatros seine weitere aufsteigende Position als führender Ruderverein in Kärnten bei der Jugendarbeit.