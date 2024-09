Nach schweren Unwettern: Friesacherstraße ab heute wieder befahrbar

Die nach Unwettern am 26. August schwer in Mitleidenschaft gezogene Friesacherstraße (B317) zwischen Scheifling (Steiermark) und Friesach (Kärnten) ist ab Mittwoch zumindest wieder einspurig befahrbar. Dies teilte das Land Steiermark am Dienstag mit. Zwei Teilbereiche werden bis Ende Oktober unter Verkehr durch Sanierungsarbeiten gesichert.

Unwetter hinterließen Spur der Verwüstung

Am 26. August hatte Hochwasser auf einem Kilometer Länge die Fahrbahn an zehn Stellen unterspült bzw. weggerissen, eine 50 Meter lange Stützmauer drohte abzubrechen. „Nachdem die Mauer gesichert ist und Schäden großteils behoben sind, kann die Totalsperre ab Mittwoch 9.00 Uhr aufgehoben und die B317 zumindest wieder einspurig befahren werden. Zwei Teilbereiche werden noch bis voraussichtlich Ende Oktober unter Verkehr saniert. In Summe belaufen sich die Sanierungskosten auf rund 550.000 Euro“, sagte der steirische Verkehrsreferent und Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang. Um die Totalsperre möglichst kurz zu halten, haben mehrere Bagger und Spezialgeräte parallel an der Wiederherstellung und Sicherung der Straße gearbeitet. So wurden über 1.000 Tonnen Wasserbausteine versetzt und über 500 Baggerstunden aufgewendet, um die zerstörten Ufersicherungen wiederherzustellen. Um die 50 Meter lange unterspülte Stützmauer zu sichern, wurde eine 100 Quadratmeter und 20 Zentimeter dicke Spritzbetonschale aufgebracht und mit bis zu neun Meter langen Nägeln verbunden.

Arbeiten werden zur Herausforderung

Die Arbeiten gestalteten sich äußerst schwierig, da diese nur von einem Korb aus, der an einem Kranausleger befestigt war, durchgeführt werden konnten. „Aufgrund der ungünstigen Geologie mussten am Fuß der Stützmauer zusätzlich 34 bis zu zwölf Meter tiefe Vertikalpfähle hergestellt und mit einem Spritzbetonbalken über die gesamte Mauerlänge verbunden werden“, sagte Projektleiter und Geologe Marc-André Rapp vom Straßenerhaltungsdienst. Bis Mittwoch 9 Uhr erfolgte die Umleitung wie bisher für Pkw über die Murtalstraße (B96), die Lambachbichlstraße (L513) und die St.-Lambrechter-Straße (L502). Lkw über 7,5 Tonnen müssen großräumig etwa über die Obdacher Straße (B78) ausweichen. (APA 11.09.2024)