Kälteeinbruch in Kärnten: Schneefall und allerorts kräftiger Regen erwartet

Was bereits gestern von der Unwetterzentrale für ganz Österreich bestätigt wurde, gilt auch für Kärnten: In den nächsten Tage bringt eine Kaltfront den Herbst und teilweise sogar den Winter in Österreichs südlichstes Bundesland. Neben regionalem Schneefall ist wie in weiten Teilen Österreichs mit massiven Regenfällen zu rechnen. Wir haben mit dem Meteorologen Gerhard Hohenwarter von GeoSphere Austria darüber gesprochen, was die Kärntner in den nächsten Tagen erwartet.

Kräftige Regenfälle in ganz Kärnten erwartet

Nach dem starken Regen, der am Sonntagabend vor allem über den Karawanken und den Karnischen Alpen niedergegangen ist, steht Kärnten nun erneut kalt-nasses Wetter bevor. „Einerseits zieht am Donnerstag aus dem Norden eine Kaltluftfront nach Kärnten, andererseits sorgt auch ein Italientief für eine herbstliche Wetterlage“, erklärt Hohenwarter im Gespräch mit 5 Minuten. Dies resultiere in kräftigen Regenfällen in ganz Kärnten. Am meisten Niederschläge sind laut dem Experten entlang der südlichen Landesgrenze zu erwarten. „Aufgrund der Regenfälle werden vor allem in den Karawanken die Bäche und Flüsse deutlich anschwellen, ansonsten dürften die Auswirkungen in Kärnten aber überschaubar bleiben“, so Hohenwarter weiter.

Massiver Temperaturabfall

Das Italientief und die Kaltluftfront aus dem Norden wirken sich auch erheblich auf die Temperaturen aus. „Die Höchstwerte werden am Donnerstag bereits in der Früh erreicht“, informiert der Meteorologe. Im Klagenfurter Becken soll es morgens bis zu 13 Grad haben, im Tagesverlauf dürfte es jedoch erheblich abkühlen. Vor allem in höheren Tälern sind Temperaturen von fünf Grad keine Seltenheit. „In Heiligenblut sind beispielsweise sogar Schneeflocken möglich“, erklärt Hohenwarter. Am wärmsten soll es im Jauntal und in Lavamünd werden, dort werden am Abend bis zu neun Grad erwartet.

Herbstliches Wochenende in Sicht

„Die Niederschläge sollten im Großen und Ganzen bis morgen Abend bzw. Freitagfrüh vorbei sein“, gibt Hohenwarter bekannt. Trotzdem erwarte die Kärntner ein herbstliches Wochenende, zwar mit wenig Regen, aber starker Bewölkung und kaltem Nordwind. „Ein klassisches Herbstwetter also“, schließt der Wetterexperte seine Prognose ab.