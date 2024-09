Maskierte Jugendliche festgenommen: Autoschlüssel gestohlen

Drei Jugendliche nahmen aus einem abgestellten Fahrzeug einen Zweitschlüssel und fuhren mit dem Auto davon. In weiterer Folge beschädigten sie ein anderes Fahrzeug mit einem Feuerzeug.

Drei Jugendliche nahmen aus einem abgestellten Fahrzeug einen Zweitschlüssel und fuhren mit dem Auto davon. In weiterer Folge beschädigten sie ein anderes Fahrzeug mit einem Feuerzeug.

Veröffentlicht am 11. September 2024, 12:55 / ©fotolia.com

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden auf Grund eines Fahrzeuges mit auffälliger Fahrweise alarmiert, in welchem sich augenscheinlich Jugendliche, jeweils maskiert, befinden sollen. Diese sollen schließlich das gelenkte Autos im Bereich der Knödelhüttenstraße abgestellt haben und geflüchtet sein. An der Einsatzörtlichkeit konnte aufgrund von Zeugenaussagen die mögliche Fluchtrichtung eingegrenzt und zwei 16-Jährige (Staatsangehörigkeit ungeklärt und Serbien) sowie ein 18-Jähriger (Staatsangehörigkeit Afghanistan) durch unterstützende Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring in der Ulmenstraße angehalten werden.

Fahrzeug mit einem Feuerzeug beschädigt

Im Zuge der ersten Erhebungen konnte eruiert werden, dass die drei Jugendlichen den Zweitschlüssel des gelenkten Autos aus einem in der Gablenzgasse abgestellten Fahrzeug entnommen hatten. Im Zuge ihrer Fahrt sollen die Jugendlichen ein unbeteiligtes, abgestelltes Fahrzeug im Bereich der Gablenzgasse mit dem entfremdeten Fahrzeug beschädigt haben. Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen und befinden sich in polizeilicher Gewahrsame.

Tatverdächtiger gegen Eisenstange gelaufen

Der 16-jährige Tatverdächtige, dessen Staatsangehörigkeit unbekannt ist, soll im Zuge seiner Flucht, vor der Anhaltung, gegen eine Eisenstange gelaufen und sich im Bereich des Gesichts verletzt haben. Er wurde durch die Berufsrettung Wien versorgt, einer weiteren Versorgung in einem Spital zugeführt und danach in eine Polizeiinspektion verbracht. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte bei dem zweiten 16-Jährigen der gegenständliche Autoschlüssel vorgefunden werden. Er habe angegeben, dass er diesen gefunden hat. Nähere Angaben zum Fundort konnte er nicht machen. Weitere Erhebungen laufen, informiert die Polizeiinspektion abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 12:58 Uhr aktualisiert