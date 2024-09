Mit Nazi-Symbolen: Fake-Wahlplakate sorgen in Graz für Aufregung

Gefälschte Wahlplakate sorgen in Graz für Aufsehen.

Veröffentlicht am 11. September 2024, 13:04 / ©Instagram/Mustafa Durmus

Gefälschte Wahlplakate sorgen in Graz Mittwochfrüh für Verwunderung. Von den Fälschungen betroffen sind laut aktuellem Stand die ÖVP, FPÖ und NEOS. Auf den Plakaten zu lesen sind zum Beispiel Phrasen wie „Make Austria Great Again“. Darüber abgebildet ist Herbert Kickl, der einer Menschenmenge zuwinkt. Rechts oben ist ein Nazi-Symbol zu erkennen. Ein weiteres Plakat zeigt Karl Nehammer gegenüber von Engelbert Dollfuß. Darunter steht der Slogan: „Faschismus machen wir immer noch selbst.“ Die Aufregung ist groß, denn die Fälschungen sehen täuschend echt aus. Laut Medienberichten ermittelt auch der Staatsschutz zu dem Fall.

FPÖ verurteilt Aktion aufs Schärfste

„Die FPÖ Steiermark verurteilt die antidemokratische und hetzerische Kampagne, die vermutlich von linksextremistischen Kreisen ausgeht, aufs Schärfste! Wir haben bereits unsere rechtliche Vertretung eingeschaltet, die gegen diese gefälschten Plakate vorgehen wird. Es gilt zu prüfen, ob durch das Veröffentlichen der verwerflichen Inhalte neben einer Urheberrechtsverletzung auch das Delikt der Wiederbetätigung erfüllt wurde“, so FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Stefan Hermann in einer ersten Reaktion. Der Werbeflächenanbieter ‚Ankünder‘ habe außerdem bestätigt, dass die Plakate illegal auf dessen Werbeflächen beziehungsweise in den Schaukästen angebracht wurden, weswegen die Verwirklichung weiterer Strafdelikte im Raum stehe.

Neos: „Schweres Foul“

Die heute in Graz aufgetauchten gefälschten Wahlplakate sehen NEOS als Foul im politischen Diskurs. NEOS-Landessprecher Niko Swatek fordert die Verantwortlichen auf, aus der Deckung zu kommen, um einen offenen Austausch zu ermöglichen: “Demokratie ist für mich ein offener Wettbewerb der besten Ideen. Es ist ein schweres Foul, politische Mitbewerber mittels Fake-Plakaten zu diffamieren. NEOS sind die einzige echte Reformkraft im Land. Deshalb lade ich die Urheber zum Diskurs mit offenem Visier ein. Wenn sie den Mut haben aus der Deckung zu kommen, diskutieren sie morgen mit mir um 11 Uhr beim NEOS-Stand in der Herrengasse vor dem Landhaus.”

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 13:12 Uhr aktualisiert