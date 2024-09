40-Jährige verletzt: 73-Jähriger hat rote Ampel missachtet

Ein 73-jähriger österreichischer Staatsbürger fuhr mit seinem Auto in Wien im 16. Bezirk, Thaliastraße am Rechtsabbiegestreifen stadteinwärts und wollte an der Kreuzung mit dem Lerchenfelder Gürtel nach rechts einbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 40-Jährige mit ihrem Auto am Lerchenfelder Gürtel am ersten Fahrstreifen von links Richtung Koppstraße und wollte die Kreuzung mit der Thaliastraße überqueren.

Rote Ampel missachtet

Es kam zu einer Kollision, bei welcher die 40-Jährige verletzt, in weiterer Folge durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 73-Jährige das Rotlicht für seine Fahrtrichtung missachtet haben. Durch den Unfall kam es zu starken Verkehrsbehinderungen im Nahbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Weitere Erhebungen laufen, informiert die Landespolizeidirektion abschließend.