Bekannter Villacher Orthopäde mit nur 55 Jahren verstorben

Dr. Christian Lienbacher war nicht nur stellvertretender ärztlicher Leiter der Sonderkrankenanstalt (SKA) in Villach-Warmbad, sondern hatte auch eine Privatordination in der Ottokar-Kernstock-Straße. Nun ist er im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Die Möglichkeit einer persönlichen Abschiednahme besteht am kommenden Freitag, dem 13. September 2024, ab 11 Uhr, in der Aufbahrungshalle am Zentralfriedhof Villach. Gemeinsam gebetet wird um 17 Uhr. Die Trauerfeier findet am darauffolgenden Tag um 9 Uhr statt.