Moderne Berufsberatung: Neues BerufsInfoZentrum in Klagenfurt eröffnet

Offener, moderner und digitaler präsentiert sich das neue BerufsInfoZentrum (BIZ) im AMS Klagenfurt und setzt damit neue Standards in der Berufsberatung und Information von Jugendlichen und Erwachsenen.

Anpassung an moderne Entwicklungen vorgenommen

Als erstes Berufsinformationszentrum in Kärnten wurde 1991 das BIZ Klagenfurt in der Pischeldorfer Straße eröffnet und durfte im Dezember 1995 an den neuen und bis heute bestehenden Standort der AMS Regionalgeschäftsstelle Klagenfurt am Rudolfsbahngürtel 40 umziehen. Seit der Eröffnung 1991 hat sich am Arbeitsmarkt und in der Berufswelt viel getan und die Anforderungen im Bereich Berufsorientierung, Weiterbildung und Beratung haben sich massiv geändert. Mittlerweile leben wir in einer digitalen Welt. Infos zu Berufen, Aus- und Weiterbildung stehen in enormen Mengen im Netz bereit und können jederzeit ortsunabhängig abgerufen werden. Stellt sich die Frage: Braucht es überhaupt noch physische Orte wie das BIZ Klagenfurt? Die Antwort ist aus Sicht des AMS Kärnten ganz eindeutig: Ja! Und genau aus diesem Grund wurde das BIZ Klagenfurt 2023/2024 umgebaut.

Anlaufstelle für alle Themen rund um Bildung und Beruf

Digitale Tools sind eine wertvolle Informationsquelle, können ein persönliches Beratungsgespräch und die menschliche Kreativität aber laut den BIZ-Verantwortlichen nicht ersetzen. Sie passen nämlich ihr Verhalten nicht spontan an Gesprächsverläufe an oder haken im richtigen Moment nach. Das BIZ begleitet in allen Angelegenheiten rund um Bildung und Beruf – vom nächsten Karriereschritt über verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten bis zum Quer- und Wiedereinstieg, Face-to-face und abgestimmt auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse.

4.400 Besucher im Vorjahr

So hat sich das BIZ Klagenfurt seit seiner Eröffnung 1991 zu einer etablierten Anlaufstelle entwickelt und durfte 2023 insgesamt über 4.400 Besucher begrüßen, wovon über 800 Personen eine Berufs- und Bildungsberatung in Anspruch genommen haben. Auch in den Klagenfurter Schulen ist das BIZ Klagenfurt sehr bekannt – rund 2.200 Schüler in über 100 Klassen konnten 2023 nicht nur das AMS/BIZ kennenlernen, sondern hatten hier unter professioneller Anleitung die Möglichkeit, sich mit der vielfältigen Ausbildungslandschaft in Kärnten sowie den eigenen Wünschen und Vorstellungen hinsichtlich Ausbildung und Beruf zu beschäftigen.

Was is neu im BIZ Klagenfurt?

BIZ.SCHULE als moderner, aber auch gemütlicher Arbeitsplatzbereich für Schulklassen und Gruppen, um sich so auf die nächsten Schritte im Leben vorzubereiten.

als moderner, aber auch gemütlicher Arbeitsplatzbereich für Schulklassen und Gruppen, um sich so auf die nächsten Schritte im Leben vorzubereiten. BIZ.ARBEITSPLATZ ausgestattet mit Internet-Computer und Drucker für Einzelkunden, denen zuhause diese technischen Möglichkeiten fehlen oder die die Ruhe zum Arbeiten im BIZ suchen.

ausgestattet mit Internet-Computer und Drucker für Einzelkunden, denen zuhause diese technischen Möglichkeiten fehlen oder die die Ruhe zum Arbeiten im BIZ suchen. BIZ.BOX für eine ungestörte Bildungs- und Berufsberatung, aber auch als Möglichkeit, online Bewerbungsgespräche privat und ohne Unterbrechung zu führen.

für eine ungestörte Bildungs- und Berufsberatung, aber auch als Möglichkeit, online Bewerbungsgespräche privat und ohne Unterbrechung zu führen. DIGITALE BILDUNG trifft Bildungs- und Berufsorientierung: Durch den Einsatz moderner digitaler Tools wie dem digitalen Smartboard, den BIZ-Tablets und VR-Brillen kommen die Schüler_innen durch die Erarbeitung des eigenen Wunschberufes und/oder des eigenen Bildungsweges mit neuen digitalen Tools in Berührung.

Dienstleistungsangebot im BIZ Klagenfurt

Interessierte können im BIZ Klagenfurt folgende Dienstleistungen in Anspruch nehmen: