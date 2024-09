Infineon gelingt bahnbrechender Meilenstein in der Leistungselektronik

„Dieser Durchbruch wird dazu beitragen, den Markt für GaN-basierte Leistungshalbleiter deutlich voranzutreiben“, ist man sich bei der Infineon Technologies AG sicher. Die Chip-Produktion auf 300-Millimeter-Wafern sei technologisch fortschrittlicher und wesentlich effizienter als auf 200-Millimeter-Wafern, da der größere Durchmesser die 2,3-fache Menge an Chips ermöglicht. „Dieser bemerkenswerte Erfolg ist das Ergebnis unserer Innovationskraft und der engagierten Arbeit unseres globalen Teams […]“, betont Vorstandsvorsitzender Jochen Hanebeck. Hergestellt wurden die 300-Millimeter-GaN-Wafer in der Power-Fab in Villach. Jetzt will Infineon die GaN-Kapazitäten entsprechend den Marktbedürfnissen weiter ausbauen.

© Infineon Technologies Austria AG Am Foto: Infineon-Vorstandsvorsitzender Jochen Hanebeck

Neue Technologie wird auf Branchenmesse in München vorgestellt

Leistungshalbleiter auf GaN-Basis finden immerhin zügige Verbreitung in den Bereichen Industrie, Automotive sowie bei Konsumenten-, Rechen- und Kommunikationsanwendungen. Beispiele sind Stromversorgungen für KI-Systeme, Solarwechselrichter, Ladegeräte sowie Adapter und Motorsteuerungssysteme. Die ersten 300-Millimeter-GaN-Wafer wird Infineon auf der Branchenmesse electronica im November 2024 in München der Öffentlichkeit vorstellen.