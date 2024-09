Klagenfurter Pizzeria schlitterte in die Pleite

Das Restaurant "La Famiglia" in der Ehrentaler Straße in Klagenfurt ist insolvent.

Veröffentlicht am 11. September 2024, 14:35 / ©Willo M./Pexels

Bereits im Mai 2023 wurde ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der M & V Gastro GmbH in Klagenfurt eröffnet, welche hinter dem Restaurant „La Famiglia“ in der Ehrentaler Straße steckt. „Von den neun vereinbarten Raten, konnte man jedoch lediglich drei Raten an die Gläubiger ausschütten. Aufgrund von Nachforderungen diverser Gläubiger konnte man die weiteren Raten nicht mehr bedienen“, heißt es seitens des AKV EUROPA.

Vier Dienstnehmer von Pizzeria-Insolvenz betroffen

Über Antrag eines Gläubigers wurde deshalb nun über das Vermögen der M & V Gastro GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Höhe der Verbindlichkeiten ist noch nicht bekannt. Aktiva seien im Wert von 28.000 Euro gegeben. Laut der Geschäftsführung wird keine Fortführung des Unternehmens angestrebt. Zuletzt waren im Unternehmen noch vier Dienstnehmer gemeldet. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 14. Oktober 2024 angemeldet werden. Laut dem KSV 1870 wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Leopold Wagner zum Insolvenzverwalter bestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 14:36 Uhr aktualisiert