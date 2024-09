Gabalier-Ex bringt eigene Schuhkollektion heraus

Silvia Schneider stellte ihre neue Schuhkollektion im Reaktor Foyer in Wien vor.

Veröffentlicht am 11. September 2024, 14:52 / ©HUMANIC

Silvia Schneider, Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Modedesignerin, hat sich mit HUMANIC zusammengetan, um eine Reihe von Schuhen, Taschen und Accessoires zu kreieren, die durchaus Eindruck machen. Die Kollektion vereint femininen Chic mit praktischen Details. Schneider, die selbst eine Schwäche für hohe Schuhe hat, sagt: „Ich wollte Schuhe entwerfen, die Frauen helfen, sich selbstbewusst und stark zu fühlen – ganz nach meinem Motto ‚Walk with a smile‘.“ Dabei wurden klassische Modelle wie Pumps und Loafer mit einem modernen Twist versehen.

©HUMANIC | Silberne Highlights: Der Overknee-Stiefel aus der neuen Kollektion zieht mit seiner Metallic-Struktur alle Blicke auf sich. ©HUMANIC | Die Kollektion „Silvia Schneider“ kombiniert elegantes Design mit praktischen Details. ©HUMANIC | Von Loafern bis Pumps – die Kollektion bietet für jeden Anlass das passende Paar. ©HUMANIC | Die Schneider x HUMAIC-Kollektion kombiniert elegantes Design mit praktischen Details.

Was erwartet die Fashion-Fans?

Die Kollektion bietet eine breite Palette: von eleganten Overknee-Stiefeln bis zu stylishen Loafern. Besonders auffällig sind die Overknee-Stiefel in Silber, die durch ihre Metallic-Struktur und den hohen Absatz alle Blicke auf sich ziehen. „Unsere Kollektion ist eine Mischung aus klassischen und modernen Elementen, die sowohl glamourös als auch alltagstauglich ist“, so Schneider. Die Zusammenarbeit mit HUMANIC bringt diese Vision auf die Straße – oder besser gesagt, in die Schaufenster.