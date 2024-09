Arbeiterkammer zu Kärntens Gastro-Steuersündern: „Kein Kavaliersdelikt“

Die Finanzpolizei nahm 110 Gastro- und Hotel-Betriebe in Kärnten genauer unter die Lupe.

Bei einer Schwerpunktaktion der Finanzpolizei wurden 110 Gastro- und Hotel-Betriebe rund um beliebte Kärntner Seen kontrolliert. Dabei wurden 76 Verstöße festgestellt und knapp 150.000 Euro an Steuerschulden eingetrieben – 5 Minuten berichtete. „Wer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – wie kürzlich von der Finanzpolizei in Kärnten aufgedeckt – nicht einmal korrekt anmeldet oder illegal beschäftigt, der braucht sich nicht wundern, keine Arbeitnehmer im Hotel- und Gastrobereich zu finden“, meint Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach dazu. Ein von der Wirtschaftskammer geäußerter Kontrolldruck sei für ihn jedenfalls nicht verständlich. „Die Finanzpolizei macht ihre Arbeit und verhilft damit, Unrecht gegenüber den arbeitenden Menschen aufzuzeigen und zu unterbinden!“

Kärntens AK-Präsident zu Verstößen: „Kein Kavaliersdelikt“

„In Zeiten wie diesen – wo ohnehin jeder Euro zählt – ist es unerträglich, dass Unternehmen im Gastro- und Hotelbereich immer noch Menschen illegal beschäftigen“, äußert Goach größten Unmut. Die Finanzpolizei ortete bei mehr als zwei Drittel der 110 kontrollierten Betriebe in Kärnten Verstöße. Unter anderem wegen illegaler Beschäftigung. „Wir als Arbeiterkammer Kärnten unterstützen die Arbeit der Finanzpolizei, die hier klipp und klar Verstöße oder Gesetzesbrüche aufzeigt. Die Vergehen der heimischen Gastro und Hotellerie sind kein Kavaliersdelikt. Es geht um arbeitende Menschen, sie müssen gerecht behandelt werden“, so Goach abschließend.