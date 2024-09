Handbremse vergessen: Auto landet in der Meng

In Vorarlberg vergaß eine Frau die Handbremse und das Auto rollte davon und landete in der Meng.

Am Vormittag des 11. September stellte eine Fahrzeuglenkerin ihr Auto am Parkplatz des Wirtschaftspark Walgau in Nenzing ab und vergaß dabei offensichtlich, die Handbremse anzuziehen. Gegen 11.55 Uhr setzte sich das Fahrzeug selbständig in Bewegung und rollte ungefähr fünf Meter über eine leicht abschüssige Wiese. Anschließend stürzte es über eine ungefähr fünf Meter hohe Steinmauer in die Meng, wo es schließlich zum Stillstand kam.

Keine Personen am Unfallort gefunden

Nach Alarmierung der Einsatzkräfte konnten durch die Feuerwehr Nenzing und die Wasserrettung Vorarlberg weder im Fluss noch im Fahrzeug Personen festgestellt werden. Die Lenkerin konnte schließlich in einem Geschäft des Wirtschaftsparks ausfindig gemacht werden. Das Fahrzeug wurde mittels schwerem Rüstfahrzeug der Feuerwehr Bludenz geborgen, am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Vorfall kam es zu keiner Umweltverschmutzung durch austretende Flüssigkeiten, ebenso wurden keine Personen verletzt.