Auto liegt auf dem Dach: Einsatz nach Verkehrsunfall am Faaker See

Veröffentlicht am 11. September 2024, 15:47 / ©Leserfoto

Am Mittwochnachmittag wurden die Polizei, die Rettung und die Freiwilligen Feuerwehr nach Egg am Faaker See alarmiert. Ersten Informationen zufolge ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Egger Seeuferstraße gekommen. Ein Auto liegt auf dem Dach. Die Rede ist von zumindest einem Unfallopfer.

Mit Auto abgestürzt

Laut der Polizei wurde der Lenker des Autos unbestimmten Grades verletzt. Er sei laut erstem Ermittlungsstand auf einem Parkplatz vom Gaspedal abgerutscht. In der Folge krachte der Mann durch den Zaun und stürzte mit dem Wagen auf die darunterliegende Straße.

©Leserfoto | Der Lenker krachte durch einen Zaun. ©Leserfoto | In der Folge rückten die Einsatzkräfte nach Egg am Faaker See aus. ©Leserfoto | Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 15:59 Uhr aktualisiert