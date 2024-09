Schuhliebhaber aufgepasst: Unternehmen schlittert in die Insolvenz

Der Nachfolger von Salamander schlitter nun in die Insolvenz.

Der Nachfolger von Salamander schlitter nun in die Insolvenz.

Veröffentlicht am 11. September 2024, 16:04 / ©Pexels/Ingo Joseph

Über das Vermögen der Schuhquadrat GmbH wurde heute, am 11. September, ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Bei der Schuldnergesellschaft handelt sich um die Nachfolgegesellschaft der Salamander Austria GmbH. Wie aus den Medien bekannt, hat sich die Schuhhandelskette Salamander in Österreich bereits im Sommer 2023 aus dem Schuhhandelsgeschäft zurückgezogen. Nähere Informationen liegen dem KSV1870 bis dato nicht vor, da das Insolvenzverfahren aufgrund eines Gläubigerantrages eröffnet würde. Auch der antragstellende Gläubiger ist derzeit nicht bekannt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 4. November 2024 anmelden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 16:10 Uhr aktualisiert