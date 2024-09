Temperatursturz in der Steiermark: 10 Grad Unterschied binnen 24 Stunden

Ein letzter warmer Spätsommertag verabschiedet sich heute mit angenehmen 25 Grad. Doch die Idylle ist trügerisch: In der Nacht zieht eine Kaltfront über die Steiermark, die einen Wetterumschwung mit sich bringt.

Kaltfront im Anmarsch: Temperaturen sinken auf unter 10 Grad

„Ab heute Nacht müssen sich die Steirer auf einen deutlichen Temperatursturz einstellen. Die Temperaturen werden ab Donnerstag deutlich zurückgehen, wir erwarten trübes, nasses und windiges Wetter bis Sonntag“, so Hannes Rieder, Meteorologe bei Geosphere Austria, im Gespräch mit 5 Minuten. Die Kaltfront bringt nicht nur kühle Temperaturen, sondern auch Regen, der die Steiermark bis Sonntag begleiten wird. „Der Vormittag des Donnerstags wird bereits kühler sein, die Temperaturen werden die 10-Grad-Marke kaum überschreiten“, erklärt Rieder weiter. Damit ergibt sich ein Temperaturunterschied von 10 Grad binnen 24 Stunden.

©Screenshot „zamg.at“ Ab Donnerstag sorgt die Kaltfront für trübes, nasses Wetter und sinkende Temperaturen … ©Screenshot „zamg.at“ – auch in den höheren Lagen der Obersteiermark wird Schnee erwartet.

Winterliche Bedingungen in den Bergen

Die Obersteiermark wird besonders stark von der Wetterwende betroffen sein. „Die Schneefallgrenze liegt am Donnerstag bei 1.300 Metern, was bedeutet, dass es in den höheren Lagen wie dem Sölkpass und auf der Turrach schneien wird“, so Rieder. N „Am Freitag soll es noch kälter werden, die Schneefallgrenze sinkt sogar auf unter 1.000 Meter“, wird weiter ausgeführt. Nachdem am Montag und Dienstag bereits die ersten Schneeflocken auf dem Dachsteiner Gletscher gefallen sind, wird Frau Holle voraussichtlich auch der Steiermark einen weiteren Besuch abstatten. Das Tiefdruckgebiet, das die Steiermark erreicht, soll auch bis Anfang nächster Woche für ungemütliches Wetter sorgen, prognostiziert der Meteorologe abschließend.

©Screenshot „zamg.at“ So wird das Wetter am Freitag in der Steiermark. ©Screenshot „zamg.at“ So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 16:15 Uhr aktualisiert