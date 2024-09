KAC hat erstes Heimspiel in der laufenden Champions Hockey League-Saison

Das erste Champions Hockey League-Heimspiel der Saison steht in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt an!

Der EC-KAC hat von seinem Auswärtsdoppel zum Start in die neue Champions Hockey League-Saison drei Zähler mit nach Hause nach Klagenfurt gebracht. Ihr Punktekonto wollen die Rotjacken nun auf eigenem Eis weiter aufstocken: Am morgigen Donnerstag, dem 12. September, empfängt Rot-Weiß den Grunddurchgangszweiten der letztjährigen National League in der Schweiz, Fribourg-Gottéron.

Match in der Heidi Horten-Arena beginnt um 20.20 Uhr

„Über Fribourg-Gottéron weiß ich aktuell noch nicht sehr viel, sie sind aber ein Spitzenteam aus der Schweiz und sicher eine sehr gute Mannschaft. Wir wollen auch gegen ein Team dieser Qualität unser Spiel durchziehen, ich denke, dass es vor allem sehr wichtig sein wird, von der Strafbank fernzubleiben, weil es in Unterzahl gegen solche Mannschaften immer schwer ist. Wenn uns das gelingt, haben wir sicher auch gegen Fribourg die Chance, Nadelstiche zu setzen und sie zu ärgern“, meint KAC-Stürmer Daniel Obersteiner dazu. Das Match in der Heidi Horten-Arena beginnt um 20.20 Uhr. Eintrittskarten sind noch in sämtlichen Kategorien erhältlich.

Rotjacken müssen auf Liga-Topscorer verzichten

Die Rotjacken müssen auch gegen Fribourg-Gottéron auf seinen letztjährigen Liga-Topscorer verzichten: Bei der Oberkörperverletzung von Jan Muršak ergab sich zuletzt kaum eine Besserung, sodass er auch für die beiden Champions Hockey League-Spiele in der laufenden Woche kein Thema ist. Etwas positiver sieht die aktuelle Diagnose und Prognose beim zuletzt gegen Färjestad Karlstad fehlenden Johannes Bischofberger (muskuläre Probleme) aus, der am Mittwoch erstmals wieder am Eis stand. Über seinen Einsatz wird allerdings erst am Spieltag final entschieden.