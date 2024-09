Berggasthaus schlittert in die Pleite

Knapp eine Woche ist es erst her, dass in Vorarlberg ein Hotel in die Insolvenz schlitterte. Wie der KSV1870 heute, am 11. September bekannt gab, schlittert auch das Berggasthaus „Alpstöbli Tafamunt“ in Partenen in die Pleite. Die Höhe der Verbindlichkeiten liegt bei ungefähr 15.000 Euro. Betroffen ist außerdem ein Mitarbeiter. Über die Gründe dieser Insolvenz liegen derzeit noch keine Informationen vor. Der Antrag auf Insolvenzeröffnung wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger bei Gericht eingebracht. Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah von der Insolvenzverwaltung zu treffen sein. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 31. Oktober 2024 angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 16:42 Uhr aktualisiert