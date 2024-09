Flamingo-Boom in Schönbrunn: 12 Küken nach vier Jahren Zuchtpause

In Schönbrunn sind 12 Rosa Flamingo Küken geschlüpft.

In Schönbrunn sind 12 Rosa Flamingo Küken geschlüpft.

Veröffentlicht am 11. September 2024, 17:01 / ©Daniel Zupanc

Nach vier Jahren Pause freut sich der Tiergarten Schönbrunn dieses Jahr über die erfolgreiche Nachzucht von Rosa Flamingos. Bereits zwölf Küken sind geschlüpft, weitere Eier liegen noch in den Nestern. „Die Flamingo-Zucht ist ein komplexer Prozess, bei dem viele Faktoren zusammenspielen“, erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Der milde Winter ohne behördlich vorgeschriebene Stallpflicht wegen der Vogelgrippe habe den Biorhythmus der Tiere positiv beeinflusst. Auch die sorgfältige Planung, wie der richtige Zeitpunkt für die Brutinsel und die Umstellung auf energiereiches Futter, war entscheidend für den Erfolg.

Die Entwicklung ist besonders spannend

Aktuell tragen die Küken ein graues Federkleid, das ihnen in den lehmigen Nestern perfekte Tarnung verschafft. Anfangs verstecken sie sich noch schüchtern unter den Flügeln ihrer Eltern, bevor sie dann die Brutinsel erkunden. Sobald sie größer sind, verlassen sie das Nest und schließen sich zu kleinen „Kindergärten“ zusammen. Ihr berühmtes Rosa Gefieder entwickeln sie erst nach drei Jahren. In der Wildnis verdanken sie die Farbe Farbstoffen aus Krebsen, die sie fressen. In Zoos wird für diesen Effekt ein spezielles Futter eingesetzt.