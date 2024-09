Tragödie: Arbeiter (30) stürzt mit Lift in den Tod

Ein 30-jähriger Monteur aus der Steiermark arbeitete am 11. September mit zwei Kollegen an der Demontage eines Personenliftes in einem mehrstöckigen Haus in Linz. Der 30-Jährige befand sich auf dem Dach des Aufzugs, als dieser kurz nach 8.30 Uhr aus unbekannter Ursache in den Keller abstürzte und dort ungebremst aufprallte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Arbeiters feststellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 17:14 Uhr aktualisiert