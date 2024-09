Nach großer Suchaktion: Wanderer (34) tot aufgefunden

Am 8. September 2024 zeigten Angehörige bei der Polizei in Schwaz die Abgängigkeit eines 34-jährigen Bulgaren an. Er dürfte sich am 7. September im Bereich der Hängebrücke bei der Olpererhütte in Ginzling befunden haben. Heute, am 11. September, wurde die Suche mithilfe eines großen Einsatzteams fortgesetzt. Gegen 10 Uhr konnte vom Polizeihubschrauber aus im Alelebach ein Kleidungsstück des Abgängigen gefunden werden. In der Folge wurde der Bachlauf intensiv abgesucht, wobei schließlich auch die Leiche des 34-Jährigen gefunden wurde. Die Bergung erfolgte mit dem Polizeihubschrauber.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 17:33 Uhr aktualisiert