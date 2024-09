Ex-Freund verursacht Polizeieinsatz: Freundin versteckte sich aus Angst

Veröffentlicht am 11. September 2024, 17:34 / ©BMI / Gerd Pachauer

„Gegen 21.45 Uhr wurden zwei Streifen der Polizeiinspektion Leibnitz zu einem vermeintlich laufenden Einbruch gerufen, bei dem sich eine fremde Person in einem Wohnhaus befinden solle“, teilt die Polizei mit. Im Wohnhaus angekommen, trafen die Beamten auf die 20-jährige Frau und ihre Schwester, die sich aus Angst vor dem Eindringling versteckt hatten.

Flucht und Versteckspiel

Der vermeintliche Einbrecher stellte sich als der 22-jährige Ex-Freund der 20-Jährigen heraus. Der Mann, der zurzeit in Graz wohnt, hatte sich unbefugt Zugang zum Haus verschafft. „Aus Angst versteckten sich die zwei jungen Frauen vor dem, in Graz lebenden Mann. Sie gaben an, dass dieser die Flucht ergriff“, wird weiter ausgeführt.

Festnahme mit Widerstand

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte die Beamten zu einem Nachbargrundstück, wo der Ex-Freund entdeckt wurde. Der Mann versuchte, sich seiner Festnahme zu entziehen, leistete vehementen Widerstand und wurde letztendlich von den Polizisten überwältigt und festgenommen. Dabei wurden sowohl der Täter als auch vier Polizeibeamte leicht verletzt. „Die umfangreichen Ermittlungen gegen den 22-jährigen Grazer sind derzeit am Laufen“, heißt es abschließend.