Polizei stoppte Temposünder in 100er-Zone mit 161 km/h

Besonders eilig hatte es am Mittwochvormittag ein 34-jähriger Serbe auf der A10 Tauernautobahn beim Knoten Villach. Beamte der Autobahnpolizei blitzten ihn in der hiesigen 100er-Zone mit einer Geschwindigkeit von 161 km/h. „Der Lenker konnte in der Folge angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden“, heißt es seitens der Polizei. Dabei wurde ihm der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiters wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Er wird angezeigt.