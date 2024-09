Alko-Unfall auf Supermarkt-Parkplatz: Kärntner muss Führerschein abgeben

In alkoholisiertem Zustand fuhr ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach am Mittwoch zu einem Supermarkt. Am Parkplatz angekommen, krachte er direkt in das Auto einer 57-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach. Als diese den Mann auf den Verkehrsunfall ansprach, ignorierte er sie und ging einkaufen. In der Folge alarmierte die Frau die Polizei.

Führerschein vorläufig abgenommen

„Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest verlief positiv“, heißt es seitens der Beamten. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Villach angezeigt.