Nachwuchs-Roboterentwickler messen sich bei Bewerb in Klagenfurt

Junge Robotik-Forscher und solche, die es noch werden wollen, sind herzlich zur Teilnahme an den ROBOCUP JUNIOR Austrian Open in Klagenfurt eingeladen. Jedes Jahr nehmen auch zahlreiche internationale Nachwuchs-Roboterentwicklern an dem Bewerb teil. Drei verschiedene Disziplinen erwarten die Schüler-Teams: Beim Soccer spielen die Roboter, die von den Schülern entworfen werden, gegeneinander Fußball. In der Disziplin Rescue suchen die Roboter nach Objekten und navigieren entlang eines Pfades oder in einem Labyrinth. Bei der Disziplin on Stage rittern Schüler um die spektakulärste Showeinlage mit ihren Robotern.

Bewerb soll Scheu vor der Technik nehmen

Die Altersklassen reichen von 10 bis 14 Jahren („Primary“) und von 15 bis 19 Jahren („Secondary“). Durch die praktische Beschäftigung mit der Materie erwerben die jungen Forscher Wissen über Robotik und andere relevante Gebiete wie Mathematik oder Physik. Das vorrangige Ziel der internationalen RoboCup-Junior-Initiative ist es, jungen Menschen die Scheu vor Naturwissenschaften und Technik zu nehmen und den Jugendlichen Lust auf eine Ausbildung oder einen Beruf in diesem Bereich zu machen. Die Registrierung startet voraussichtlich Anfang 2025.

Trainiert werden kann ab sofort

Die Austrian Open bieten Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, sich für die European RoboCupJunior Open sowie in der Altersklasse „Secondary“ für die jährliche Weltmeisterschaft des RoboCups zu qualifizieren und sich mit der internationalen Konkurrenz zu messen. Trainiert werden kann übrigens ab sofort! Damit Lehrerkräfte ihre Schüler bestmöglich auf den Wettbewerb vorbereiten können, gibt es entsprechende Fortbildungskurse.