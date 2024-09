Auto fuhr auf Lkw auf: Verkehrsunfall auf der Millstätter Straße

Treffen am Ossiacher See

Auf Höhe der Volksschule in Treffen am Ossiacher See kam es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall. Ein Kleinwagen ist aus noch unbekannter Ursache einem LKW aufgefahren. „Die Insassen konnten das Auto selbständig verlassen“, heißt es seitens der Florianis, die in der Folge gemeinsam mit der Polizei zum Einsatz alarmiert wurden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden gebunden. Danach wurde das Auto von einem privaten Abschleppunternehmen beseitigt. Nach einer anschließenden Reinigung konnte die Straße wieder freigegeben werden.