Suche nach vermissten Schwimmer am Wörthersee

Am Mittwochnachmittag wurden die Kräfte der Wasserrettung-Einsatzstelle Pörtschach zu einem Einsatz in Pritschitz alarmiert. „Eine Person mit Schwimmboje wurde plötzlich nicht mehr gesehen“, erklären die Wasserretter. Glücklicherweise konnte schon kurze Zeit später Entwarnung geben werden. Der Schwimmer war in der Zwischenzeit wieder an Land und wurde dort gefunden.