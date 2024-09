Vintage-Shopping: Von Secondhand-Schätzen bis zu einzigartigen Souvenirs

Die Bilder von massiven Kleiderbergen in Afrika und die problematischen Bedingungen der Fast Fashion haben das Interesse an Secondhand-Kleidung wachsen lassen. Secondhand-Käufe tragen zur Nachhaltigkeit bei und bieten die Chance, echte Raritäten zu finden. Wien bietet eine Vielzahl an Vintage-Läden, unter anderem „Flo Vintage“. Mit etwa 5.000 Stücken ist der Laden nicht nur ein beliebter Ort für Modefans, sondern auch ein gefragter Lieferant für Theater-, Film- und TV-Produktionen. Selbst internationale Top-Designer wie Stella McCartney und Marc Jacobs lassen sich hier inspirieren.

Etwas Kultur ergattern

Abseits von Secondhand-Kleidung bietet das Wiener Auktionshaus Dorotheum die Möglichkeit, einzigartige Wien-Souvenirs zu kaufen. Darunter Schmuck, Gemälde, Möbel und Porzellan. Als größtes Auktionshaus Mitteleuropas und eines der weltweit führenden wurde das Dorotheum 1707 von Kaiser Joseph I. gegründet. Es veranstaltet jährlich rund 700 Auktionen in 40 Kategorien, darunter vier große internationale Auktionswochen mit Spitzenstücken aus Kunst und Antiquitäten. Neben Auktionen bietet das Dorotheum auch eine Galerie und einen Juwelier mit fest preislichen Angeboten. Besonders begehrt sind österreichisches Design aus den 1930er bis 1950er Jahren sowie Klassiker der Wiener Moderne. Das Dorotheum befindet sich im prachtvollen Palais Dorotheum, einem Neubarockbau aus dem Jahr 1901 im Herzen von Wien.

©raimo.at Das Dorotheum in Wien bietet einige Stücke.

Günstige Stücke kaufen und spenden

Bei carla, den Secondhand-Läden der sozialen Hilfsorganisation Caritas, muss man nicht ganz so tief ins Börserl greifen. Hier kauft man günstig, klimaschonend und sozial wirksam ein. Außerdem kann man gut erhaltene Stücke spenden. Das Sortiment reicht von Kleidungsstücken und Einrichtungsgegenständen über Antiquitäten und Haushaltswaren. Wer hier stöbert, findet Liebhaberstücke und unterstützt mit jedem Einkauf Hilfsprojekte der Caritas.

©Caritas Beim Carla muss man nicht so tief ins Börserl greifen.

Vintage Abfallvermeidung

Wien hebt obendrein seine effiziente Müllentsorgung hervor. Denn in einem Shop im fünften Bezirk gibt es hochwertige, funktionsfähige Secondhand-Waren. Das bunte Sortiment stammt aus Abgaben auf den Wiener Mistplätzen, wo pro Monat 100.000 Kilo an intakten Gegenständen in der „Tandler-Box“ gesammelt werden. Das ist ein enormer Beitrag zur Abfallvermeidung in Wien.