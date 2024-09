„Nett hier“: Kärnten-Sticker klebt in Kalifornien

„Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ Vielen ist dieser Slogan mittlerweile mit Sicherheit ein Begriff. Üblicherweise ist er auf gelben Stickern zu finden, die wohl bereits auf der ganzen Welt kleben. Selbst an den entlegensten Orten, wie einem Schiffswrack in der Tiefsee, wurde schon ein „Nett hier“-Aufkleber entdeckt.

„Nett hier“-Stickergruß aus Kärnten

Auch in Kärnten scheint die Imagekampagne des Landes Baden-Württemberg immer mehr Anklang zu finden. Nach einem Kärnten-Sticker in Peru wurde jetzt ein weiterer Aufkleber in den USA entdeckt. Genauer gesagt in Kalifornien! Ein Beweisvideo ist aktuell auf dem Instagram-Account „klagenfurt_elite“ zu sehen. „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Kärnten?“, steht auf dem runden, gelben Klebebild geschrieben, der dort auf einem Holzpfosten klebt. Wie das Pickerl dorthin gelangt ist, bleibt vorerst unklar.