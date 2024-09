„Einmal noch nach Hause zur Familie“: Regina stirbt nach letztem Wunsch

Einige Wochen lag die 64-jährige Regina auf der Palliativstation eines Linzer Krankenhauses. Ihr ging es täglich schlechter und man konnte ihr ihre großen Schmerzen ansehen. Und trotzdem äußerte sie täglich, dass sie noch einmal nach Hause zu ihrer Familie fahren möchte. Und diesen Herzenswunsch erfüllten ihr kürzlich zwei ehrenamtlichen Wunscherfüller des Vereins Rollende Engel. Diese holten die Patientin von der Palliativstation ab.

Über 50 Menschen wollten sich verabschieden

Danach ging es direkt in die Heimatgemeinde von Regina. Am Berg oben war ihr Zuhause und dort warteten ihr Ehemann, ihre Kinder, Enkelkinder und die engsten Freunde auf sie. Gefeiert wurde der Tag mit Bratwürsteln vom Grill. Zwischendurch musste das Team eingreifen, um die Gesundheit von Frau Regina zu gewährleisten. Es war vor allem für die Familie ein emotionaler Tag. Deshalb bemühten sie sich, dass es zu einem unvergesslichen Tag wurde. Darum wurden alle Freunde, Chormitglieder, ehemalige Lehrerkollegen und alle Personen, welche Regina immer gerngehabt hat, in das Pfarrheim eingeladen. Über 50 Personen haben Regina dort herzlich begrüßt und für ihr ehemalige Chormitglied gesungen. „Ihr wisst warum wir heute alle da sind? Ich möchte euch noch einmal alle sehen und mich bedanken. Behaltet mich bitte in Erinnerung!“, bedankte sich Regina bei den Anwesenden.

Ein letztes Mal

Alle Freunde kamen anschließend vereinzelt zu ihr zur Trage und konnten noch ein letztes Mal mit ihr sprechen. Die Zeit verflog sehr schnell und auch große Schmerzen machten sich wieder breit, sodass die Wunscherfüller gemeinsam mit ihrem Fahrgast beschlossen, den Heimweg ins Krankenhaus anzutreten. Dabei wurde eine letzte Runde vor dem Pfarrheim gemacht. Jeder winkte Regina zu und jeder kämpfte mit Tränen. Ob es das letzte Wiedersehen war, würde sich noch zeigen. Denn nur wenige Tage nach dieser Wunscherfüllung verstarb Regina.