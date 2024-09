Über 124.000 Menschen besuchten das St. Veiter Hallen- und Freibad

In Summe besuchten 2024 bereits mehr als 124.000 Menschen das St. Veiter Hallen- und Freibad.

St. Veit an der Glan

In Summe besuchten 2024 bereits mehr als 124.000 Menschen das St. Veiter Hallen- und Freibad.

Veröffentlicht am 11. September 2024

In Summe besuchten 2024 bereits mehr als 124.000 Menschen das St. Veiter Hallen- und Freibad. „Da Hallenbad und Sauna auch im Sommer durchgängig geöffnet sind, ist unser Bad aber auch für nicht ganz so schöne Tage eine beliebte Freizeitgestaltung“, weiß Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ). Die Saunalandschaft wurde heuer bereits von mehr als 25.000 Besuchern genossen.

Revisionsarbeiten im Hallen- und Freibad

Zwischen dem 16. September und 6. Oktober findet die jährliche Revision statt. Das Freibad beendet damit die Saison und das Hallenbad inklusive Sauna ist ab 7. Oktober wieder zugänglich. Die Wartung umfasst unter anderem die chemische Reinigung der Schwimmbecken, eine technische Gesamtreinigung, die technische Revision, Entkalkung aller Armaturen und Ausbesserung der Fliesen samt Fugen und vieles mehr. Ab Montag, den 7. Oktober, startet der Betrieb im Hallenbad und der Sauna mit den längeren Winter-Öffnungszeiten von 9 bis 22 Uhr.

Saison in den Tennishallen startet mit 30. September

Nach der Freiluftsaison freuen sich auch Tennisbegeisterte ab 30. September darauf, ihre Fähigkeiten in den Hallen in St. Veit unter Beweis zu stellen. Mit Ende September beginnt die neue Tennis-Hallensaison in den beiden St. Veiter Tennishallen Kölnhof und Hallenbad. Kulmer lädt ein: „Unsere Tennisanlagen sind bereits auf Hochglanz gebracht und warten darauf, von Tennisliebhabern aller Altersgruppen genutzt zu werden!“