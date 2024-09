Zoll im Fokus: Mehr Tabak, weniger Drogen und spektakuläre Funde

Auch im ersten Halbjahr 2024 hat das Zollamt Österreich entscheidend zur Sicherstellung fairen Wettbewerbs, zum Schutz des Wirtschaftsstandorts und zur effizienten Abwicklung von Zoll- und Verbrauchssteuern beigetragen. Die 1.597 Zöllner führten insgesamt 332.391 Kontrollen durch und erhoben etwa 3,74 Milliarden Euro an Abgaben. „Ich danke den Mitarbeitern des Zollamts Österreich, die mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag leisten, um das Budget der Republik Österreich zu sichern. Außerdem stellt der Zoll die Einhaltung unserer Gesetze sicher, schützt die heimische Wirtschaft vor unfairem Wettbewerb und trägt wesentlich zum Schutz der Gesundheit der Menschen und besonders auch unserer Kinder bei“, bedankte sich Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Mehr Tabakaufgriffe

Das Zollamt Österreich verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Anstieg bei Tabakwarenaufgriffen von rund 18 Prozent. Diese Aufgriffe erfolgten hauptsächlich am Flughafen Wien und bei mobilen Verkehrskontrollen. Im Januar entdeckten Zöllner auf der Autobahn A8 bei einem 34-jährigen Bulgaren 20.200 Zigaretten, die unter der Ladefläche seines Anhängers versteckt waren. Mitte Mai hielten Beamte auf der A4 einen PKW aus Bulgarien an, der 10.400 Zigaretten im Gepäck, im Reserverad und in der hinteren Stoßstange versteckt hatte. Bei einer mobilen Kontrolle am Verkehrskontrollplatz Ilztal stellte das Zollamt fest, dass ein 36-jähriger Rumäne 126 Kilogramm Wasserpfeifentabak ohne die nötigen Dokumente schmuggelte.

© BMF/Zoll In einem Reifen wurden Zigaretten geschmuggelt.

Leichter Rückgang bei Suchtmittelaufgriffen

Im ersten Halbjahr 2024 gab es im Bereich Suchtmittel 701 Aufgriffe, ein Rückgang von 14 Prozent, bei gleichbleibender Menge der sichergestellten Drogen. Bei einer Kontrolle auf der S16 im Arlberg entdeckte der Zoll mithilfe eines Spürhundes bei einem 38-jährigen Ungarn 500 Gramm Cannabiskraut und 180 Gramm Cannabisöl. Zwei Sendungen aus den USA mit 1.000 Joints (2,5 kg Cannabis) und 420 Gramm Cannabisharz wurden im April beschlagnahmt. Zudem fanden Zollbeamte in Niederösterreich Ende Mai und Juni 29 Kilogramm Cannabis in drei Paketen aus Italien. Alle Suchtmittel wurden der Polizei übergeben.

© BMF/Zoll | Es wurden mehrere Drogen sichergestellt. © BMF/Zoll | Drogenspürhunde waren im Einsatz.

Massiver Anstieg bei Bargeldaufgriffen

Die Aufgriffe im Rahmen der Cash Control stiegen im ersten Halbjahr 2024 um 86,5 Prozent. Im Jänner entdeckte der Zoll in Postsendungen aus China und der Türkei mit 1.239 gefälschte Banknoten im Wert von 92.630 Euro. Ende Juni fand der Zoll in einem Paket einen Teddybären, in den 21.000 Euro eingenäht waren. Am Linzer Flughafen wurden bei einer 59-jährigen Österreicherin 63.750 Euro versteckt in einer Handtasche und Feuchttüchern gefunden. Alle Gelder wurden sichergestellt.

© BMF/Zoll | In einem Bär wurde Geld versteckt. © BMF/Zoll | Es wurde viel Geld eingenommen.

Besondere Aufgriffserfolge

Die „sonstigen Aufgriffe“, die nicht in Kategorien wie Suchtgift, Artenschutz oder Cash Control fallen, stiegen auf 11.156 Fälle. Im Februar wurden auf der A4 250 Vögel und Hühner in unsicheren Käfigen beschlagnahmt. Im März entdeckte der Zoll illegale Testosteronpräparate in einem Kinderpuzzle. Im Juni wurde bei einem Österreicher an der Grenze zu Tschechien ein geschliffener Spaten mit verstecktem Messer sichergestellt. Anfang Februar wurde ein Yorkshire-Terrier-Welpe ohne Mikrochip bei einer Kontrolle entdeckt und es erfolgte eine Anzeige.