Zeugen gesucht: E-Bike-Fahrer begeht Fahrerflucht

Am 11. September gegen 15 Uhr, lenkte eine 45-jährige Österreicherin ihr Fahrrad in Innsbruck auf der Franz-Greiter-Promenade in Richtung Rennweg. Als die Radfahrerin die Kreuzung vor dem alten Rundgemälde übersetzte, fuhr ein unbekannter E-Bike-Fahrer rechts an ihr vorbei. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte die sie ihr Fahrrad nach links und stürzte. Sie erlitt dabei eine Verletzung am linken Unterarm und am linken Oberschenkel. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Hallerstraße fort.

Beschreibung des unbekannten E-Bike-Fahrers: ca. 55-65 Jahre alter Mann – näheres unbekannt Um zweckdienliche Hinweise allfälliger Zeugen zum Unfallgeschehen sowie dem unbekannten Radfahrer an die VI Innsbruck unter Tel.: 059133/7210 wird ersucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2024 um 20:45 Uhr aktualisiert