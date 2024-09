Schwer verletzt: 18-Jähriger brettert in Kastenwagen

Ein 18-Jähriger krachte mit einem E-Bike in einen Kastenwagen und wurde schwer verletzt.

Tirol/Bruck am Ziller

Ein 18-Jähriger krachte mit einem E-Bike in einen Kastenwagen und wurde schwer verletzt.

Veröffentlicht am 11. September 2024, 20:49 / ©5 Minuten

Heute, am 11. September gegen 16.10 Uhr fuhr ein 30-jähriger türkischer Paketzusteller mit einem Kastenwagen auf der L 294 in südliche Richtung leicht bergauf fahrend, als ihm ein 18-jähriger Österreicher mit einem E-Bike leicht abwärts fahrend, entgegenkam. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte der 18-Jährige seitlich mit dem bergwärts fahrenden Kastenwagen. Der 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.