Unwetterlage steht vor der Tür: Regenmassen und Schnee bis in die Täler

Der Herbst zeigt sich in Österreich von seiner „aufmüpfigen“ Seite! Das Italientief „Anett“ bringt ab Donnerstag, dem 12. September 2024, eine Kaltfront nach Österreich, die in vielen Teilen des Landes für Chaos sorgen könnte. Besonders der Süden wird als erstes von starken Regenfällen getroffen. Experten mehrerer Wetterdienste schlagen Alarm: Heftige Regenfälle, Hochwasser und Schneefall bis in tiefe Lagen sind zu erwarten.

„Niederschläge breiten sich in der Nacht auf weite Teile des Landes aus“

Ab Donnerstagnachmittag zieht eine Kaltfront über Österreich, die bereits am Nachmittag erste Regenfälle mit sich bringt. „Die Niederschläge breiten sich in der Nacht auf weite Teile des Landes aus“, erklären die Experten der Skywarn Austria. Besonders betroffen ist der Süden des Landes. „Im Süden Kärntens und entlang des Alpenhauptkamms können über 100 Liter pro Qaudratmeter Regen zusammenkommen“, wird weiter ausgeführt. „Ab Donnerstagnacht müssen sich die Steirer auf einen deutlichen Temperatursturz einstellen. Die Temperaturen werden ab Donnerstag deutlich zurückgehen, wir erwarten trübes, nasses und windiges Wetter bis Sonntag“, so Hannes Rieder, Meteorologe bei Geosphere Austria, im Gespräch mit 5 Minuten.

Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 bis 800 Meter

„Die Schneefallgrenze sinkt am Samstag zeitweise auf 1.000 bis 800 Meter ab, damit wird ein Teil des Niederschlags als Schnee auf den Bergen gebunden. Dennoch kündigt sich vor allem in Niederösterreich eine zunehmende Hochwassergefahr an“, teilen die Meteorlogen der Östereichischen Unwetterzentrale mit.

Bis über 200 Liter pro Quadratmeter Regen am Freitag möglich

Am Freitag wird sich das Tief über den Balkan nordostwärts verlagern, wodurch sich der Niederschlagsschwerpunkt in den Osten und Norden Österreichs verschiebt. „Dort sind ganztägig intensive Regenfälle zu erwarten“, erklären die Wetterexpterten der Skywarn Austria. Bis Montag können flächendeckend 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter Regen fallen, wobei im östlichen Teil des Landes sogar über 200 Liter pro Quadratmeter möglich sind. Zusätzlich zu den starken Regenfällen wird es stürmisch, und die Schneefallgrenze kann lokal kurzfristig unter 1000 Meter sinken.

„Über einen Meter Schnee auf den Bergen“

„Auf den Bergen sind außergewöhnlich hohe Schneemengen zu erwarten, teilweise über einen Meter“, warnt GeoSphere Austria. Die kommenden Tage könnten zu schweren Überflutungen und Muren führen. Auch an großen Flüssen ist Hochwasser zu erwarten. Die extreme Wetterlage hält das Land voraussichtlich bis Montag in Atem.