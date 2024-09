Rotlicht ignoriert: Fußgänger (15) von Auto erfasst

Heute, am 11. September gegen 17.20 Uhr lenkte eine 26-jährige Österreicherin ihr Auto in Hall in Tirol auf der B 171 von Osten kommend in den Kreuzungsbereich. Da grünes Licht war, fuhr sie in den Kreuzungsbereich in Richtung Westen ein. Zeitgleich überquerte ein 15-jähriger Österreicher trotz Rotlicht laufend den Schutzweg in nördliche Richtung und übersah das Auto der 26-Jährigen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Fußgänger. Der 15-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades zur wurde von der Rettung zur weiteren Versorgung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht.