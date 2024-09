Steirische PR-Oscars vergeben: Die sind die Gewinnerprojekte

Veröffentlicht am 11. September 2024, 21:23 / ©Wiesner

Am Dienstag, dem 10. September 2024, wurde im Innenhof des Priesterseminars Graz Seckau der PR-Panther 2024 verliehen. Der steirische Landespreis für Kommunikation zeichnete herausragende PR-Projekte in verschiedenen Kategorien aus. Die Veranstaltung zog über 550 Gäste aus der Branche, Wirtschaft und Politik an und zahlreiche Landesräte.

Die Gewinnerprojekte im Überblick: Kategorie Gesellschaft und Kultur:

Better Ways von Urban Future und HENX Filmproduktion

Kategorie Tourismus, Sport, Freizeit und Gesundheit: Die Tennis-Community-App des ÖTV Speeddating-Bim der Verkehrsverbund Steiermark

Kategorie Wirtschaft: Tradition im Wandel: Der LANDWIRT erobert die Herzen junger Landwirt auf TikTok von Conversion Club Graz

Kategorie Wissenschaft, Forschung und Bildung: BEEfluencer – BEE science|BEE future der Universität Graz

Sonderpreis Nachhaltigkeit: Der Hauptplatz lebt von Raminger & Hirzberger

Kommunikator des Jahres: Peter Riedler, Rektor der Karl-Franzens-Universität Graz



Public Voting und eine Jury-Auswahl kürte die Gewinner

Die Projekte wurden durch ein Public Voting und eine Jury-Auswahl bestimmt. Die Wahl zum Kommunikator des Jahres wurde ausschließlich durch das Voting der Öffentlichkeit entschieden. Insgesamt wurden 11.853 Stimmen abgegeben, was die hohe Relevanz der PR-Arbeit in der Steiermark unterstreicht.

PR-Preisverleihung 2024

Thomas Zenz, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation, lobte die Bedeutung professioneller PR-Arbeit für die heimische Wirtschaft. Presseclub-Geschäftsführerin Alexandra Reischl hob den Erfolg des Presseclub-Festes hervor und kündigte an, dass der Presseclub im kommenden Jahr verstärkt auf Kooperationen setzen wird. Die vollständige Liste der Preisträger und der Top 5 jeder Kategorie finden Sie auf www.pr-panther.at.