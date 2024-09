Wetter-Hammer: Temperatursturz bringt jetzt Regen und Schnee

Am Donnerstag solltet ihr euch in Kärnten warm anziehen: Eine Kaltfront bringt Regen und sogar ersten Schnee.

Am Donnerstag solltet ihr euch in Kärnten warm anziehen: Eine Kaltfront bringt Regen und sogar ersten Schnee.

Veröffentlicht am 11. September 2024, 21:29 / ©5 Minuten

Eine kräftige Niederschlagsfront kommt am Donnerstag auf Kärnten zu. Laut dem Hydrographischen Dienst des Landes Kärnten werden in Ober- und Mittelkärnten Niederschlagsmengen zwischen 65 und 85 Liter pro Quadratmeter erwartet. Für Unterkärnten werden ebenfalls 55 Liter pro Quadratmeter prognostiziert.

Schneefallgrenze sinkt in Kärnten

Tagsüber sickert von Norden her zudem langsam kältere Luft ein, wodurch die Schneefallgrenze allmählich unter 1.500 Meter Seehöhe sinkt. „Stellenweise kann es in den Tälern Oberkärntens sogar bis 1.100 Meter herab Schneeflocken geben“, prognostizieren die Meteorologen von Geosphere Austria. Erst am Abend lassen die Niederschläge allmählich nach. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 9 Grad.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal