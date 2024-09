Wintereinbruch in der Steiermark: Italientief bringt Schnee und Regen

Am Donnerstag, 12. September 2024, erwartet die Steiermark trübes und regnerisches Wetter. Ein Italientief sorgt für eine sinkende Schneefallgrenze und kühle Temperaturen, die das Herbstwetter in eine erste Winterstimmung verwandeln.

Schon am Morgen bleibt der Himmel über der Steiermark dicht bewölkt und es regnet fast durchgehend. „Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.500 bis 1.100 Meter Seehöhe. Selbst in höher gelegenen Tälern kann sich während kräftiger Regenphasen vorübergehend etwas Schnee in den Niederschlag mischen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Höchsttemperaturen erreichen je nach Region zwischen 8 und 15 Grad. Starker Wind aus Norden verstärkt die Kälte, so die Wetterexperten.