Zustand kritisch: 41-Jähriger stürzt 170 Meter mit dem Auto ab

Ein 41-jähriger Österreicher fuhr am Abend des 11. September mit seinem Auto im Skigebiet Wilder Kaiser-Brixental auf einer Seehöhe von ca. 1550 Meter in Söll vom Eiberglift kommend talwärts in Richtung Söll. Unterhalb der Talstation der Südhangbahn kam der Mann in einer scharfen Linkskurve von der Straße ab und stürzte ca. 90 Höhenmeter sowie 170 Meter über den steilen Abhang ab.

Bergung während Reanimation

Weitere Straßenbenützer wurden auf das Unfallgeschehen aufmerksam und suchten erfolgreich nach dem Verunfallten. Im Anschluss setzten sie die Rettungskette in Gang. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Söll sowie die Bergrettung Scheffau-Söllandl bargen den Verunfallten, während die Reanimationsmaßnahmen liefen, aus dem extrem steilen und unwegsamen Gelände. Der 41-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht und befindet sich zum Zeitpunkt der Berichterstattung in einem äußerst kritischen Zustand.