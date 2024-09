Frontalcrash im Lavanttal: Beide Lenker alkoholisiert und verletzt

Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg fuhr am 11. September gegen 21.30 Uhr mit seinem PKW von Bad St. Leonhard im Lavanttal in Richtung Süden. Da kam ihm ein 33-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, mit seinem Auto entgegen. Im Bereich Vordertheißenegg geriet der 33-Jährige mit seinem PKW ins Schleudern, verlor die Kontrolle und stieß frontal in den entgegenkommenden PKW des 22-jährigen. Dabei wurden beide Lenker unbestimmten Grades verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort wurden die Männer vom Rettungsdienst ins LKH Wolfsberg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein durchgeführter Alkovortest verlief bei beiden Lenkern positiv. Im Einsatz stand, neben den Beamten der PI Wolfsberg, die FF Theißenegg mit einem Fahrzeug und acht Kameraden.