Von Bremse auf Gas gerutscht: 80-Jähriger mit Auto abgestürzt und überschlagen

Am Nachmittag des 11. September Uhr wollte ein 80-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan seinen PKW auf einem Parkplatz in Villach einparken. Dabei dürfte er mit seinem Fuß vom Bremspedal abgerutscht und aufs Gaspedal getreten sein. Der PKW fuhr daraufhin durch einen dort befindlichen Holzzaun und stürzte in den darunterliegenden Garten. In weiterer Folge überschlug sich der PKW und kam schräg zu einer Mauer gelehnt auf einer weiter darunterliegenden Ebene zum Stillstand. Der 80-jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins LKH Villach verbracht. Am PKW entstand Totalschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 06:56 Uhr aktualisiert