Betrüger nutzten Gesichtserkennung: Frau um mehrere tausend Euro gebracht

Am 11. September erstattete eine 25-jährige Frau aus der Steiermark bei der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße in Klagenfurt die Anzeige, dass sie Opfer eines schweren Betrugs geworden war. Sie gab an, dass sie am 8. September eine SMS von einer unbekannten Telefonnummer erhalten habe, in der sie dazu aufgefordert wurde, über den mitgesendeten Link diverse Bankdaten anzugeben. Dazu wurde sie auf eine Seite weitergeleitet, welche ihrer Bank-App auf täuschend echte Weise glich. Nachdem sie den Link geöffnet hatte, wurden mittels ihrer hinterlegten Gesichtserkennung ihre Bankdaten übertragen. Bei einem darauffolgenden Bankbesuch wurde sie davon in Kenntnis gesetzt, dass von ihrem Bankkonto mehrere Abbuchungen sowohl im Inland als auch im Ausland durchgeführt worden waren. Der Gesamtschaden konnte noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen.