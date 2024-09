Es war nur ein „Märchen“: Schmetterling und Co. dürfen bleiben

Die traditionellen Symbole bleiben weiterhin bestehen in den Wiener Kindergärten.

Veröffentlicht am 12. September 2024, 07:08 / ©congerdesign/Pixabay

Ein wichtiges Thema brachte Wien und die Medien in Aufruhr. Denn die bekannten Garderoben-Symbole in Wiener Kindergärten sollen künftig abgeschafft werden. Die Stadt Wien will damit verhindern, dass Kinder mit Symbolen konfrontiert werden, die sie sich nicht selbst ausgesucht haben. Nun meldete sich Karin Brokual, die Chefin der Wiener Kindergärten zu Wort. „Derzeit geistert ein Märchen durch die Medien, die Wiener Kindergärten hätten die Verwendung von Symbolbildern verboten. Diese Darstellung ist nicht korrekt“, stellte sie klar.

Entscheidung bleibt individuell

Die Stadt Wien würde keine bestimmten Vorgaben zu diesem Thema machen. Die Entscheidung über die Art der Kennzeichnung liegt somit weiterhin bei jedem einzelnen Standort. Einige Kindergärten haben sich aufgrund pädagogischer Erfahrungen dafür entschieden, neue Wege bei der Kennzeichnung von Garderobenplätzen zu gehen. Statt vorgegebener Symbole kommen Namen mit Fotos oder andere kreative Lösungen zum Einsatz, damit Kinder ihren Platz finden. „Die Verwendung eines eigenen Fotos oder einer selbstgemachten Zeichnung bieten wichtige Impulse für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, da sie sich aktiv mit ihrem eigenen Bild oder ihrer eigenen Kreation auseinandersetzen können und damit eine stärkere Bindung zu dem Kindergarten aufbauen und sich in diesem noch wohler zu fühlen“, erklärte Broukal. Pilz, Schmetterling, Sonne, Stern und Co. kommen natürlich weiter zum Einsatz, wenn sich das Kindergarten-Team dafür entscheidet.

