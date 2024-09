Footvolley-Finale in Graz: Kampf um den Staatsmeistertitel

Veröffentlicht am 12. September 2024, 07:23 / ©bjoernbdesign

Am vergangenen Wochenende fand im Grazer Stadtpark die Österreichische Footvolley-Meisterschaft 2024 statt. Dieses nationale Turnier markiert traditionell das Ende der heimischen Footvolley-Saison und wurde auf den Plätzen des LSZ sowie in der eigens errichteten „bolao Arena“ ausgetragen. In drei Kategorien – Offener Bewerb, Frauen und Mixed – kämpften die besten Spieler des Landes um den Staatsmeistertitel.

Bei den Männern

Im Offenen Bewerb standen sich die Titelverteidiger Jakob und Klemens Hofmann-Wellenhof sowie Jakob Rauch und Daniel Neuhold gegenüber. Rauch und Neuhold sorgten mit ihren beeindruckenden „Shark-Attacks“ für Spannung, doch die Hofmann-Wellenhof-Brüder setzten sich letztlich in zwei Sätzen (19:17, 18:15) durch und bestätigten ihre dominierende Stellung im österreichischen Footvolley. Den dritten Platz belegten Alexander Peitler und Stephan Lutz.

©bjoernbdesign Jakob Rauch und Daniel Neuhold holten sich den Sieg!

Bei den Frauen

Bei den Frauen triumphierten die Europameisterinnen Antonia Missethan und Julia Rauch souverän im Finale gegen Nina Steinbauer und Cornelia Neuhold. Auch sie setzten damit ihren Siegeslauf fort. Dritte wurden Vivien Lukasz und Natascha Wegscheider.

©bjoernbdesign Antonia Missethan und Julia Rauch holten sich den Sieg!

Im Mixed-Bewerb

Im Mixed-Bewerb siegten Klemens Hofmann-Wellenhof und Nina Steinbauer gegen Cornelia und Daniel Neuhold. Mit einem Endstand von 18:15 und 18:13 sicherten sich die neuen Staatsmeister den Titel. Den dritten Platz belegte Antonia Missethan mit ihrem Partner Keyvan Ravai.

©bjoernbdesign Klemens Hofmann-Wellenhof und Nina Steinbauer holten sich den Sieg!

Der erste „Shark-Block“ Österreichs

Ein besonderes Highlight des Wochenendes war der erste „Shark-Block“ in der österreichischen Turniergeschichte, ausgeführt von Thomas Holzer, der einen Kopf-Angriff seines Gegners mit dem Fuß am Netz blockte und direkt punktete. Diese spektakuläre Einlage, bereits aus Ländern wie Brasilien bekannt, feierte damit Premiere in Österreich.