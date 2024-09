Bezauberndes Blond: Stylist Cevin Dufen begeistert mit Profitipps

Veröffentlicht am 12. September 2024, 07:24 / ©WKK/Knauder Fotografie

Dass Blond nichts für Anfänger ist, davon ist Cevin Dufen überzeugt. Im gut besuchten Casino Velden zeigte der mehrfach ausgezeichnete Stylist auf Einladung der Landesinnung der Kärntner Friseure unter der Leitung von Karin Wagner und in Kooperation mit Varga Hair International beim Styling Event, wie man blondes Haar perfekt in Szene setzt. In einer kurzweiligen 90-minütigen Bühnenshow wurden Tipps, welche Blondtöne zu welchem Typ passen und wie man im Handumdrehen ein perfektes Make-up zaubert, präsentiert.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Blond ist sehr vielfältig. Ob sanfte Balayage, zarte Babylights oder die moderne Airtouch-Technik – die Möglichkeiten, blondes Haar zu stylen, sind nahezu unbegrenzt. Was es dazu braucht, ist die perfekte Kombination aus Wissen, Erfahrung und hochwertigen Produkten. „Genau deshalb sollte man bei seinem Haar nichts dem Zufall überlassen und den 714 Kärntner Friseur:innen und Stylisten sein Vertrauen schenken, die aktuell 140 Lehrlinge ausbilden“, so Wagner abschließend.