3D-Druck-Revolution: Wiener Unternehmen schreibt Medizingeschichte

Veröffentlicht am 12. September 2024, 07:43 / ©Pexels/Shiny Diamond

Nach Zahnverlust oder durch Krankheiten zieht sich oft der Kieferknochen zurück. Bisher mussten mühsam Knochen aufgebaut oder transplantiert werden. Jetzt könnte ein neues Kieferimplantat aus dem 3D-Drucker komplizierte Transplantationen überflüssig machen.

Wien spielt weltweit ganz oben mit

Das Wiener Technologieunternehmen Lithoz, unterstützt von der städtischen Wirtschaftsagentur, hat vor kurzem ein innovatives Implantat entwickelt, das Teil eines EU-Projekts ist, an dem auch die Medizinische Universität Wien beteiligt ist. Das Implantat besteht aus gut verträglichem Zirkoniumdioxid und verkürzt die Heilungszeit um 75 Prozent. Im Gegensatz du den herkömmlichen Methoden ist hier nur ein einziger Eingriff nötig. Die erste Operation in Linz war ein Erfolg, und weitere Studien sind geplant. „Dieser Vorzeigebetrieb schreibt mit seinem wegweisenden Kieferimplantat aus dem Keramik-3D-Drucker Medizingeschichte“, erklärte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke bei seinem Besuch bei Lithoz. Wien vereint Forschung und Gesundheit auf höchstem Niveau und das mit rund 950 forschenden Unternehmen in der Stadt.