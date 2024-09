Raser mit 183 km/h in 100er-Zone gestoppt

Am 11. September gegen 22.19 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Lienz an der B 100 Drautal Bundesstraße, in Nikolsdorf, Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei konnte bei einem 32-jährigen Fahrzeuglenker trotz der 100 km/h-Beschränkung eine Geschwindigkeit von 183 km/h gemessen werden. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, und das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt.